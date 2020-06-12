Премьер Британии Джонсон вступился за памятник Черчиллю, которого призывают снести протестующие

12 июня, 2020, 19:35

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против сноса памятников историческим деятелям, к которому призывает часть участников акций протеста против расизма

Об этом сообщает BBC .

На фоне протестов, которые начались на западе после убийства полицией в США афроамериканца Джорджа Флойда, в Британии протестующие написали на памятнике премьер-министру Британской империи Уинстону Черчиллю "расист" и призвали его снести.

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Джонсон написал в Facebook, что памятники являются напоминанием об истории:

"Они учат нас нашего прошлого, со всеми его ошибками. Сносить их - значит лгать о нашей истории и лишать будущие поколения знаний о ней".

Из всех памятников историческим деятелям, которые призывают сносить некоторые протестующие, Джонсон выделил статую Уинстона Черчилля в Лондоне, на которой на прошлой неделе демонстранты сделали надпись "был расистом".

Премьер Джонсон отметил вклад своего предшественника в победу над нацизмом, хотя и признал, что тот "иногда высказывал мысли, неприемлемые для нас сегодня". Осквернение памятника Джонсон назвал "абсурдным и позорным"

Перед назначенными на ближайшие дни новыми протестами памятник Черчиллю закрыли защитным экраном.

О массовых протестах Джонсон сказал, что, хотя и разделяет возмущение людей по поводу гибели Флойда и проблемы расизма, нынешние акции протеста были "взяты под контроль экстремистами, склонными к насилию". Он призвал не участвовать в протестах.

В минувшие выходные в акциях протеста в различных городах Великобритании участвовали сотни тысяч человек. В Лондоне произошли столкновения с полицией, а в Бристоле толпа повалила и утопила памятник предпринимателю Эдварду Колстону, который был работорговцем.

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Мэр Лондона лейборист Саддик Хан поддержал требования протестующих. Он создал специальную комиссию по переоценке памятников, находящихся в городском публичном пространстве. Хан выступил, в частности, за то, чтобы были убраны памятники, связанные с работорговлей. В Лондоне уже демонтировали статую купца Роберта Миллигана.

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