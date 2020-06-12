Правление ПриватБанка вызвали на допрос по делу Суркисов

12 июня, 2020, 14:24

Прокуратура вызвала правление ПриватБанка на допрос по сомнительным исполнительным производствам о выплате $250 млн оффшорным компаниям Суркисов

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"10 июня 2020 члены правления ПриватБанка получили повестки на допрос в прокуратуру города Киева по факту невыполнения решения суда о выплате оффшорным компаниям, связанным с братьями Суркисами, больше 250 млн долл. депозитов, конвертируемых в капитал банка при его национализации", - говорится в сообщении.

Повестки на допрос были отправлены всем членам правления банка прокурором отдела процессуального руководства прокуратуры Киева. При этом документы были оформлены с многочисленными процессуальными нарушениями и датированы "задним числом" 27 мая с требованием явиться в прокуратуру 5 июня 2020, считают в банке.

Там отметили, что вызов на допросы руководства ПриватБанка по фактам неисполнения сомнительных исполнительных производств, ПриватБанк расценивает как очередную попытку давления на банк со стороны лиц, связанных с его бывшими владельцами.

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Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, более 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.

В конце мая в национализированном ПриватБанка заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам .

Государственный исполнитель наложил два штрафа на "ПриватБанк" за невыполнение решения о выплате оффшорной компании братьев Суркисов более $ 257 млн.

Уже 15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).

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