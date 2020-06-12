Правление ПриватБанка вызвали на допрос по делу Суркисов
Об этом говорится в пресс-релизе банка.
"10 июня 2020 члены правления ПриватБанка получили повестки на допрос в прокуратуру города Киева по факту невыполнения решения суда о выплате оффшорным компаниям, связанным с братьями Суркисами, больше 250 млн долл. депозитов, конвертируемых в капитал банка при его национализации", - говорится в сообщении.
Повестки на допрос были отправлены всем членам правления банка прокурором отдела процессуального руководства прокуратуры Киева. При этом документы были оформлены с многочисленными процессуальными нарушениями и датированы "задним числом" 27 мая с требованием явиться в прокуратуру 5 июня 2020, считают в банке.
Там отметили, что вызов на допросы руководства ПриватБанка по фактам неисполнения сомнительных исполнительных производств, ПриватБанк расценивает как очередную попытку давления на банк со стороны лиц, связанных с его бывшими владельцами.
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Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, более 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).
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15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.
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Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.
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В конце мая в национализированном ПриватБанка заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам .
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Государственный исполнитель наложил два штрафа на "ПриватБанк" за невыполнение решения о выплате оффшорной компании братьев Суркисов более $ 257 млн.
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Уже 15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).
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