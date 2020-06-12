Пентагон назвал Украину "критически важным" партнером в противостоянии с Россией
Об этом говорится в заявлении Пентагона по утверждению для Украины $250 млн в рамках безопасности помощи.
"Это еще раз подтверждает давнее взаимодействие в сфере обороны между США и Украиной - критически важным партнером на передовой стратегического соперничества с Россией. Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении ..
Напомним, Конгресс США утвердил пакет безопасности помощи для Украины на 2020 год на общую сумму $250 млн.
Однако Россия продолжает подпитывать войну на Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.
США и другие государства Запада ввели против РФ санкции за вторжение в Украину.
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