Пентагон назвал Украину "критически важным" партнером в противостоянии с Россией

12 июня, 2020, 12:15

Министерство обороны США назвало Украину критически важным партнером в процессе стратегического противостояния США с Россией

Об этом говорится в заявлении Пентагона по утверждению для Украины $250 млн в рамках безопасности помощи.

"Это еще раз подтверждает давнее взаимодействие в сфере обороны между США и Украиной - критически важным партнером на передовой стратегического соперничества с Россией. Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении ..

Напомним, Конгресс США утвердил пакет безопасности помощи для Украины на 2020 год на общую сумму $250 млн.

Однако Россия продолжает подпитывать войну на Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

США и другие государства Запада ввели против РФ санкции за вторжение в Украину.