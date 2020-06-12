Ослабление жары и дожди с грозами: синоптик Наталья Диденко о погоде на выходные

12 июня, 2020, 14:18

13 июня в большинстве областей Украины ожидается +25 ... + 35 ° С, а 14 июня +23 ... + 33 ° С

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Tеlеgram .

"13-14 июня будут идти периодические дожди и греметь грозы. Украина - в циклонах и фронтах. В субботу западные дожди уже подвинутся постепенно дальше по нашей территории, а в воскресенье неустойчивая атмосфера охватит большинство украинских областей. Разве что Восток больше всех будет опираться влажной погоде", - отметила Диденко.

Перед северным фронтом +30 ... + 36 ° С, а за фронтом +20 ... + 25 ° С - в зонах дождей будут греметь грозы, могут локально возникать сильные ливни, шквалы, град и даже есть вероятность смерчей.

Завтра, 13 июня, жара еще удержится, однако уже в воскресенье ожидается понижение температуры воздуха.

13 июня в большинстве областей Украины +30 ... + 35 ° С, на Западе +25 ... 29 ° С.

14 июня днем уже +23 ... + 29 ° С, на Востоке +28 ... + 33 ° С.

"В Киеве субботу еще будет сиять солнце и печь градусами +30 ... + 32 ° С, однако уже во второй половине дня начнут собираться облака и вечером ожидается дождь с грозой", - сообщила синоптик.

14 июня в столице пройдут периодические грозовые дожди и ослабнет жара до +25 ... + 27 °С.

Вода в Днепре прогреется до +20 градусов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb