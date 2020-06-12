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Espreso.tvОбществоНардепы обратятся к Венедиктовой для регистрации факта правонарушения, - Головань о слежке за Порошенко

Нардепы обратятся к Венедиктовой для регистрации факта правонарушения, - Головань о слежке за Порошенко


фото: eurosolidarity.org
Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что группа нардепов обращается с письменными обращениями к генпрокурору Ирине Венедиктовой для регистрации уголовного преступления из-за незаконной слежки

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"В нашем случае был мощный и серьезный брифинг гражданина Артура (Герасимова - ред.) о факте незаконной слежки. Но мы не уверены, что так внимательно следит госпожа Венедиктова. Я думаю, очень широко разошлась эта новость в сети и обществе. Поэтому группа нардепов обращается дополнительно с письменными обращениями к генпрокурору, чтобы по тем фактам, которые были обнародованы, чтобы по закону в течение 24 часов были зарегистрированы уголовные правонарушения ", - отметил Головань.

Адвокат отметил, что есть основания регистрации статьи о незаконной слежке, вмешательство в деятельность государственного деятеля и превышение полномочий правоохранителями.

"Мы считаем, что там есть основания для регистрации 182 статьи Уголовного кодекса, что подразумевает незаконную слежку. Есть там 344 страниц. Имеется в виду препятствование, вмешательство в деятельность государственного деятеля. И думаю, что там есть 365 статья. Речь идет о превышении полномочий работником правоохранительных органов. Поскольку там поддельные номерные знаки автомобиля свидетельствуют о том, что эти не установленные лица на автомобилях, на которых осуществлялось наблюдение, это могли быть работники правоохранительных органов ", - сказал Головань.

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