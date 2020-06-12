Нардепов Бобровскую и Лероса вызывают в качестве свидетелей по делу Стерненко

12 июня, 2020, 21:42

Судья Бугиль удовлетворил на заседании по рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения Сергею Стерненко ходатайство стороны защиты о вызове в качестве свидетелей двух депутатов Верховной Рады

Об этом сообщил адвокат Стерненко Маси Найем в Twitter.

"Суд удовлетворил вызов в качестве свидетелей членов Временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов - Соломию Бобровскую и Гео Лероса", - написал адвокат.

Суд удовлетворил вызов в качестве свидетелей членов Временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов:



- Solomiia Bobrovska

- Geo Leros. - Masi Nayyem (@MasiNayyem) June 12, 2020

Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Под судом и в его помещении несколько раз произошла потасовка граждан, которые пришли поддержать активиста с полицией и охраной суда.

Также защита подала на отвод , по словам адвокатов, "ручного прокурора Венедиктовой". И повторно на отвод судьи.

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