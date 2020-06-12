На Тернопольщине во время празднования дня рождения коронавирусом заразились 34 человека

12 июня, 2020, 12:24

В Тернопольской области полиция расследует факт пренебрежения карантинными мероприятиями в одной из общин, где во время празднования дня рождения коронавирусом заразились 34 человека

Об этом в Facebook сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Полицейские Тернопольщины начали уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней. Проверив информацию о вероятных причинах вспышки коронавирусной инфекции на территории Великогаевской объединенной территориальной общины, следователи Тернопольского районного отделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

В начале июня произошла вспышка коронавирусной инфекции в селах Заствье, Баворив, Прошова, Дычков, что на территории Великогаивской объединенной территориальной общины. Всего с 5 по 9 июня лабораторно было подтверждено 34 случая заболевания.

По словам начальника Тернопольского районного отделения полиции Владимира Гарасимова, полицейские получили информацию, что 30 мая в селе Баворив местный житель пышно праздновал свой день рождения, куда были приглашены почти полсотни гостей не только из Тернопольского района, но и областного центра и Козовского района. Действо происходило в арендованном помещении столовой.

"11 июня к нам поступило письмо от Тернопольского областного лабораторного центра о том, что зарегистрирована вспышка заболевания коронавирусной инфекции у лиц, принимавших участие в праздновании дня рождения", - сказал Гарасимов.

Досудебное расследование продолжается. Нарушителям грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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