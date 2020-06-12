На Киевщине подстрелили депутата райсовета, конфликт возник из-за детей

12 июня, 2020, 17:59

В селе Княжичи, недалеко от Киева, в результате конфликта между соседями получил огнестрельное ранение депутат Броварского районного совета

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Конфликт между односельчанами возник на почве поведения малолетних детей. Во время инцидента отец ребенка совершил выстрелы в сторону своего соседа. Пострадавшим оказался депутат Броварского районного совета, у него ранение нижних конечностей", - говорится в сообщении.