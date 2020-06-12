На Киевщине подстрелили депутата райсовета, конфликт возник из-за детей
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Конфликт случился 12 июня после 15 часов. На место происшествия прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.
У стрелка на месте происшествия изъяли газовое оружие, которое переделано на травматическое. Его направили на проведение экспертизы.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.122 УК.
Пострадавшему депутату выдали постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени полученных телесных повреждений.
По ее результатам будет принята окончательная квалификация и объявлено о подозрении нарушителю.
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