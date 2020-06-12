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Espreso.tvОбществоНа Киевщине подстрелили депутата райсовета, конфликт возник из-за детей

На Киевщине подстрелили депутата райсовета, конфликт возник из-за детей

В селе Княжичи, недалеко от Киева, в результате конфликта между соседями получил огнестрельное ранение депутат Броварского районного совета

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Конфликт между односельчанами возник на почве поведения малолетних детей. Во время инцидента отец ребенка совершил выстрелы в сторону своего соседа. Пострадавшим оказался депутат Броварского районного совета, у него ранение нижних конечностей", - говорится в сообщении.

Конфликт случился 12 июня после 15 часов. На место происшествия прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.

У стрелка на месте происшествия изъяли газовое оружие, которое переделано на травматическое. Его направили на проведение экспертизы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.122 УК.

Пострадавшему депутату выдали постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени полученных телесных повреждений.

По ее результатам будет принята окончательная квалификация и объявлено о подозрении нарушителю.

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