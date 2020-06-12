Мечта Зеленского: Мининфраструктуры уже разработало концепцию создания государственной авиакомпании
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", передает Укринформ .
"На сегодняшний день разработанная профильным министерством концепция создания такого национального авиаперевозчика с привлечением КБ "Антонов" и части аэропортов, то есть с привлечением всех заинтересованных сторон", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что сейчас идет работа над бизнес-планом, а также обговариваются источники финансирования для создания национального авиаперевозчика.
Премьер-министр подчеркнул, что создание такой компании прежде всего сгенерирует дополнительные рабочие места, и не только в авиационной отрасли, но и в сопутствующих отраслях.
"Это абсолютно реалистичное задание, которое не является каким-то заоблачным проектом. Это тот проект, который во многих государствах реализован, и мы тоже его реализуем. Вообще, в кризисное время и при кризисе авиаперевозочной области это хорошая возможность для Украины создать государственного авиаперевозчика, который даст соответствующий уровень и качества, и цены на услуги ", - отметил Шмыгаль.
Он добавил, что создание такой компании позволит обеспечить работой отечественных производителей самолетов.
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Напомним, в апреле 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил о мечте создать в Украине современную государственную авиакомпанию - на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских авиалиний".
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