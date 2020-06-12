Курс валют: доллар и евро стабилизировались
12 июня, 2020, 12:04
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 12 июня мая официальный курс установлен на уровне 26,60 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,17 гривни за евро. По состоянию на 11 июня курс был 30,29 гривни.
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