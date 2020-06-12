Курс валют: доллар и евро стабилизировались

12 июня, 2020, 12:04

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 12 июня мая официальный курс установлен на уровне 26,60 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,17 гривни за евро. По состоянию на 11 июня курс был 30,29 гривни.