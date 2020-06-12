КСУ отменил уголовную ответственность для судей, которые выносили заведомо неправосудные решения

12 июня, 2020, 15:16

Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность для судей, которые выносили неправосудные решения

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Сообщается, что статья 375 Уголовного кодекса об уголовной ответственности для судей за вынесение заведомо неправосудного решения не соответствует Конституции Украины. КСУ считает, что уголовная ответственность за "заведомо неправосудное" решение создает риски для независимости судей. Суд пришел к выводу, что данная статья нивелирует конституционные предписания в отношении судей.

КСУ установил, что статья 375 Уголовного кодекса противоречит юридической определенности - одному из принципов верховенства права.

Данная статья также не устанавливает критерии, по которым решение или приговор является неправосудным, а также не раскрывает смысл выражения "заведомо неправосудного".

В то же время КСУ решил, что действие статьи 375 прекратится только через полгода, в течение которых парламент должен привести ее в соответствие с Конституцией.