Кризис Зеленского неизбежен. Он - приговор самому себе, - Княжицкий

12 июня, 2020, 12:13

Украинский режим всегда опирался на две ноги. Как в том советском анекдоте: "одна нога в социализме, а вторая в коммунизме", - говорила Никитична Маврикиевни

И долго мы так раком будем стоять? - спрашивала Маврикиевна?", - пишет в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.

"Одна украинская нога опиралась на Запад, а вторая- на Россию. Раком стояла Украина со времен Кравчука и до Януковича. Ющенко пытался одну ногу поднять, но не очень успешно. Пришло время выбора. Янукович видел его в продолжении колониальной зависимости, украинцы хотели свободы в "европейской семье народов", а не в российской тюрьме народов. Две ноги оказались в Европе. Свобода - не бутерброд, а только право выбора и ответственности. Пять лет после Майдана продолжалось тяжелое строительство демократического национального государства по европейскому образцу в условиях войны. Очевидно, одни не хотели допустить успеха украинцев, другие не готовы были к трудностям. Заленский и является результатом внешнего воздействия, уныния и, как это ни парадоксально, инфантильных надежд на ускорение такого строительства. Он - не приговор Порошенко, как говорил сам, а приговор себе. Невозможно поставить одну ногу в Россию, потому что Россия хочет все тело, невозможно двигаться на Запад, когда обещал помириться с Россией, невозможно побороть коррупцию, когда пришел к власти благодаря поддержке олигархив-коррупционеров, невозможно объединить электорат, две части которого ненавидят друг друга и объединены только желаниями материального благополучия, созданного чужими руками. И благосостояние не построишь в таких условиях. Вариантов два: ты или борешься с агрессором и строишь национальную демократию, или сдаешься и остаешься гауляйтером Малороссии. Другие варианты невозможны, потому что никому не нужны!!! Зеленский рассматривает власть не как способ жертвенного служения народу, который хочет иметь собственное украинское государство, а как способ управления людьми на определенной территории. Отсюда и все их хамские "изгнания бандитов", пренебрежение и боязнь украинизации. Одно желание было у них, которое четко назвал Андрей Богдан: "сконцентрировать демократическим путем абсолютную власть в стране". А зачем? Чтобы что? Ни у Зеленского, ни у Богдана ответа нет. То есть, видимо что-то они себе фантазировали о том, чего достигнут. Но очень далеки эти мечты от реальности. Ну, не только они. Большинство растерянных "новых лиц" (за исключением тех, кто действительно преуспел в первую послемайданную пятилетку) и их обманутые в надеждах избиратели в такой же ситуации. Поэтому период, в котором живем, лишь временный и ситуативный хаос, порожденный враждебным содействием. За ним - снова восстановление национального демократического государства и искупление ошибок, которіе отбросили нас назад и затормозили развитие", - написал он.