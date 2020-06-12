Худший день с марта: фондовые индексы США упали после прогнозов о новой волне коронавируса
Об этом сообщает CNN.
Услышав суровые экономические прогнозы Федерального резерва США, инвесторы отреагировали следующим образом:
- индекс Dow Jones упал на 1 861,8 пункта или на 6,9% до 25128.
- S & P 500 снизился на 188 пунктов, или на 5,9% до 3 002,1.
- Nasdaq закрылся на 527,6 пункта ниже или на 5,2% до 9 492,7.
Все три индекса показали худшие результаты с 16 марта. Тогда резкое падение стало следствием опасений того, как пандемия повлияет на экономику. Сейчас же резкое падение индексов произошло за счет роста количества случаев заражения и смертей от COVID-19 в Штатах.
Инвесторы опасаются, что надвигается вторая волна инфекции и это может заставить многие предприятия закрыться на карантин снова.
"Мы не можем снова закрыть экономику. Я считаю, что мы поняли, что закрытие экономики наносит еще больший вред - не только в экономической, но и в других областях", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.
Он добавил, что в следующем месяце на спасение американской экономики направят более 1 трлн долларов.
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