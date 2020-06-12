Кабмин назначил главой Винницкой ОГА руководителя Государственного управления делами

12 июня, 2020, 17:03

Винницкую областную госадминистрацию возглавит Сергей Борзов

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства, передает "Слово и дело".

"По местных государственных администрациях. Проекты указов президента по Винницкой ОГА - об увольнении Владислава Скальского и о назначении Сергея Борзова", - сообщил министр без портфеля Олег Немчинов.

Решение было поддержано, и премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил бывшего главу Винницкой ОГА Владислава Скальского за плодотворную работу.

"Что касается изменений в Винницкой ОГА, хочу Скальского поблагодарить за плодотворную работу. Успехов вам. Что касается Сергея Борзова - действующий руководитель Государственного управления делами ... Все мы его знаем, формально собеседование сегодня может не быть проведено, потому что он действующий чиновник" , - отметил Шмыгаль.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами 1 августа 2019 года.

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