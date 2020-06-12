Француз подал в суд на работодателя за "скучную работу". И отсудил 50 тысяч евро
Об этом пишет The Times.
После длительного рассмотрения дела суд решил удовлетворить иск и обязал работодателя, парфюмерную компанию "Interparfums", выплатить Деснарду компенсацию в размере 50 тыс. евро.
Француз обратился в суд в 2016 году. Он пожаловался, что на работе у него было очень небольшое количество дел. Все четыре года он выполнял одни и те же обязанности, а это удручало его и в конце концов вызвало депрессию.
"Никого не волновало, я приехал в 9 или 10 утра. Мне надо было купить какое-то офисные принадлежности - несколько листов бумаги - и тогда мой рабочий день заканчивался", - рассказал Деснард. Его адвокаты заявили, что из-за такой скучной работы у него даже случился эпилептический приступ во время управления автомобилем.
Как сообщал французский журнал Le Dauphine, Деснард был на должности "руководителя общих служб". Его уменьшение нагрузки совпало с "окончанием контракта на саму торговую марку, над которой работала "Interparfums".
Однако по французскому законодательству работодатель не может просто уволить работника, если его работа больше не нужна. В таком случае компания надеется, что работник уволится по собственному желанию.
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