Это политические преследования, которые заказаны страной-агрессором, - Княжицкий о делах против Порошенко и Стерненко

12 июня, 2020, 20:54

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что сейчас преследования пятого президента Петра Порошенко и активиста Сергея Стерненко происходят по заказу страны-агрессора

Об этом он заявил в эфире программы "Красный линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV.

"Если смотреть на то, что происходит сейчас при Зеленскому, это все напоминает фарс. Очевидно, что обвинения в отношении Тимошенко были более серьезными. Хотя это были чистой воды политические преследования. Я смотрю на это несколько иначе, чем на те преследования, которые были при Януковиче. Ведь тогда были чистой воды политические. А сейчас это политические преследования, которые, с моей точки зрения, заказанные страной-агрессором. Потому что один Порошенко преследуется. И дело Стерненко, которое сегодня рассматривается, это очевидно политическое упражнение и очень символичное дело ", - сказал Княжицкий.

Нардеп отметил, что Стерненко и Порошенко преследуются за того, что они украинцы.

"Не надо забывать, что Стерненко на самом деле преследуют за то, что он украинец в русскоязычном городе Одесса. Ровно за то же они преследуют Порошенко. Поэтому предметы обвинений здесь роли не играют", - сообщил Княжицкий.

Он отметил, что все дела против Порошенко не имеют фактажа и судебной перспективы.

"Очевидно, что они используют то, что Зеленский Порошенко боится, что у него комплекс Порошенко, что ему самому кажется, что Порошенко до сих пор президент. Это не Порошенко так кажется, это Зеленскому кажется. Оно еще так комично выглядит, потому что эти все дела высосаны из пальца. Они не имеют под собой фактажа и судебной перспективы. Не каждый судья согласится, даже не каждый прокурор согласится идти с такими обвинениями, как против Порошенко ", - добавил Княжицкий.

Нардеп сообщил, что Зеленский пришел на пост президента для того, чтобы властвовать.

"Очевидно, что объединяет и Януковича, и Зеленского это не ощущение, что существует украинский народ. Для Януковича Украина и власть - это был штат Техас. То есть, они говорили, что экономические националисты, но они никакие не националисты, они воспринимали территорию как свою отчину, которую они пришли грабить. Они не замечали, что существует украинская нация с какими-то культурными, языковыми, национальными потребностями. Зеленский тоже этого не замечает. Он пришёл не грабить, он пришел властвовать ", - подчеркнул Княжицкий.

Напомним, утром 11 июня полиция пришла к активисту Сергею Стерненко для того, чтобы сообщить о принудительном приводе в Службу безопасности для вручения подозрения по самозащите. Стерненко заявил, что ему объявили подозрение в умышленном убийстве.

Адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. 12 июня защиту активиста Сергея Стерненко, которому предъявили подозрение в умышленном убийстве при самообороне, подал на отвод , по словам адвокатов, "ручного прокурора Венедиктовой".

Напомним, партия "Европейская солидарность" заявила о незаконной слежке неизвестными людьми пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что группа нардепов обращается с письменными обращениями к генпрокурору Ирине Венедиктовой для регистрации уголовного преступления из-за незаконной слежки.

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