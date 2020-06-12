Ермак летит во Францию на переговоры с советником Макрона
12 июня, 2020, 12:21
Глава Офиса президента Андрей Ермак 12 июня посетит Францию для переговоров с внешнеполитическим советником президента Эммануэля Макрона
Об этом сообщает Офис президента.
У Ермака запланирована встреча с внешнеполитическим советником Бонном, представляющим Францию на переговорах советников лидеров стран - участниц Нормандского формата.
Делегацию возглавляет вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник Президента Украины Руслан Демченко
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