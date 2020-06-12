 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕрмак летит во Францию на переговоры с советником Макрона

Ермак летит во Францию на переговоры с советником Макрона


фото: ОП
Глава Офиса президента Андрей Ермак 12 июня посетит Францию для переговоров с внешнеполитическим советником президента Эммануэля Макрона

Об этом сообщает Офис президента.

У Ермака запланирована встреча с внешнеполитическим советником Бонном, представляющим Францию на переговорах советников лидеров стран - участниц Нормандского формата.

Делегацию возглавляет вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник Президента Украины Руслан Демченко

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

12 июня, 2020 пятница

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать