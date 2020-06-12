Эксперты СБУ Баканова не нашли в заявлениях Медведчука признаков сепаратизма, - Луценко

12 июня, 2020, 21:13

Луценко прокомментировал возможность преследования кума Путина Медведчука за заявления против территориальной целостности Украины

Об этом ексгенпрокурор Юрий Луценко рассказал в эфире программы Красная линия с Сергеем Высоцким на Еспресо.TV.

Луценко ответил на вопрос о возможности уголовного преследования кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Луценко, в частности, вспомнил, что подавал в СБУ заявление о сепаратистских высказываниях Медведчука.

"Его заявление об автономии Донбасса и праве на правительство. Но экспертиза СБУ, к сожалению, отказала в том, что там имеются признаки сепаратизма. Институт СБУ не нашел в этих высказываниях признаков сепаратизма и дело было закрыто. Медведчук сказал, что он придет в парламент и потребует того, чтобы на Донбассе было свое правительство и свой парламент. Это совпадает с тезисами сепаратистов, а значит с моей точки зрения, касалось статьи УК о государственной измене ", - сказал Луценко.

Луценко уточнил, что речь идет о периоде, когда СБУ возглавил Иван Баканов. Экспертиза СБУ не поддержала заявление Луценко, а без таких выводов нельзя было вести дело.