 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭксперты СБУ Баканова не нашли в заявлениях Медведчука признаков сепаратизма, - Луценко

Эксперты СБУ Баканова не нашли в заявлениях Медведчука признаков сепаратизма, - Луценко


фото: УП
Луценко прокомментировал возможность преследования кума Путина Медведчука за заявления против территориальной целостности Украины

Об этом ексгенпрокурор Юрий Луценко рассказал в эфире программы Красная линия с Сергеем Высоцким на Еспресо.TV.

Луценко ответил на вопрос о возможности уголовного преследования кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Луценко, в частности, вспомнил, что подавал в СБУ заявление о сепаратистских высказываниях Медведчука.

"Его заявление об автономии Донбасса и праве на правительство. Но экспертиза СБУ, к сожалению, отказала в том, что там имеются признаки сепаратизма. Институт СБУ не нашел в этих высказываниях признаков сепаратизма и дело было закрыто. Медведчук сказал, что он придет в парламент и потребует того, чтобы на Донбассе было свое правительство и свой парламент. Это совпадает с тезисами сепаратистов, а значит с моей точки зрения, касалось статьи УК о государственной измене ", - сказал Луценко.

Луценко уточнил, что речь идет о периоде, когда СБУ возглавил Иван Баканов. Экспертиза СБУ не поддержала заявление Луценко, а без таких выводов нельзя было вести дело.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать