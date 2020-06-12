Деньги, предназначенные на борьбу с COVID-19, власть перебросила на дороги, - депутаты от "ЕС"

12 июня, 2020, 16:17

Деньги, выделенные специально на борьбу с COVID-19, власть не вкладывает ни в увеличение тестирования, ни в защиту медиков. Зато эти деньги перебросили на другие государственно-коммерческие проекты, например, строительство дорог, где есть наибольшие откаты

Об этом во Львове во время брифинга заявили народные депутаты от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий и Олег Синютка.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Эти деньги были отобраны из различных социальных и культурных программ, по образованию, по местному самоуправлению. И обратно они не вернулись, хотя и не были использованы по назначению", - рассказал Николай Княжицкий.

"На Львовщине эпидемия достигает пиковых значений, и возникает вполне закономерный вопрос: почему на третьем месяце карантина, когда выполнялись все мероприятия, мы достигаем очередного пика? Чем занималась украинская власть, центральная и местная? Никаких конкретных действий не было совершено. В то же время власти ввели двойные карантинные стандарты: люди сидят дома, а для избранных рестораны "Велюр", - отметил Олег Синютка







У народных депутатов возникает вопрос: почему и куда делись средства, выделенные в украинском парламенте? Вчера премьер-министр отчитался о том, что потрачено 30 млрд гривен на борьбу с коронавирусом. Куда пошли эти деньги? Если сегодня Львовщина является лидером по невыплате медикам как зарплаты, так и компенсации за лечение больных с коронавирусом. Если дальше медики не имеют достаточного количества защитных костюмов, если дальше наши больницы не оборудованы и не обеспечены всем необходимым, то есть получается так, что власть врет и ворует.

"На протяжении трех месяцев мы помогали медикам защитными костюмами, аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами и многими другими вещами. Спросите любого врача - большинство из той защиты, которую они имеют, предоставили благотворители и волонтеры, а не власть", - рассказал Николай Княжицкий .

"Мы обращаемся к обществу, потому что единого, чего сегодня боится власть - это люди. Нам нужно совместными усилиями проконтролировать власть и заставить власть работать. Без таких конкретных действий мы будем еще не раз переживать пики коронавирусов, потому что это фейковая власть, занимается фейковых шагами. Мы, "Европейская Солидарность", должны сделать все, чтобы прекратить этот тренд - врать и воровать, чтобы изменить это ", - отметил Олег Синютка.