Британская экономика упала на рекордные 20% из-за коронавируса
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Офиса национальной статистики.
"Во время карантина в апреле британская экономика упала на рекордные 20,4%", - говорится в сообщении.
Это наибольшее падение в истории страны.
В британском правительстве назвали такое уменьшение "ожидаемым", учитывая значительное влияние на экономику от коронавируса.
Среди главных причин такого резкого падения приводятся большие потери в импорте и экспорте, в частности, автомобилей, топлива, одежды и объектов искусства.
Данные за май будут обнародованы только в июле.
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По состоянию на утро 12 июня в мире зафиксировано 7 597 341 случай коронавируса, из них 3 841 537 человек выздоровели, а 423 844 - умерли.
В Британии обнаружили 291 409 случаев COVID-19, из них - 41 279 человек умерли.
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