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Espreso.tvОбществоБританская экономика упала на рекордные 20% из-за коронавируса

Британская экономика упала на рекордные 20% из-за коронавируса


фото: reuters
В Великобритании из-за пандемии коронавируса в апреле зафиксировали крупнейшее в истории страны падение экономики - 20,4%

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Офиса национальной статистики.

"Во время карантина в апреле британская экономика упала на рекордные 20,4%", - говорится в сообщении.

Это наибольшее падение в истории страны.

В британском правительстве назвали такое уменьшение "ожидаемым", учитывая значительное влияние на экономику от коронавируса.

Среди главных причин такого резкого падения приводятся большие потери в импорте и экспорте, в частности, автомобилей, топлива, одежды и объектов искусства.

Данные за май будут обнародованы только в июле.

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По состоянию на утро 12 июня в мире зафиксировано 7 597 341 случай коронавируса, из них 3 841 537 человек выздоровели, а 423 844 - умерли.

 

В Британии обнаружили 291 409 случаев COVID-19, из них - 41 279 человек умерли.

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