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Espreso.tvОбществоБольшая мечта, которая разбилась вдребезги, - Синютка о сложенном Вакарчуком мандате

Большая мечта, которая разбилась вдребезги, - Синютка о сложенном Вакарчуком мандате

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка прокомментировал заявление Святослава Вакарчука о сложении депутатского мандата и объяснил, почему проукраинским политикам надо объединиться

Об этом Олег Синютка сказал в ток-шоу "Большой Львов" на телеканале Еспресо.

"Святослав думал, что новые лица в политике способны что-то изменить. Но новые лица - это не только "Голос". Это украинофобы Бужанский и Дубинский, которые и сформировали эту власть. Наверно потому Вакарчук и решил снова уйти из политики", - подчеркнул нардеп

Олег Синютка добавил, что за год все увидели, что политики делятся не на старых и новых, а на украинских и антиукраинских. Он также призвал представителей всех проукраинских партий к объединению ради будущего государства.

"Очень жаль, что проукраинские силы не смогли объединиться, пошли на последние выборы несколькими колоннами, и к власти пришло зеленое антиукраинское большинство. На прошлой неделе руководство "Европейской Солидарности" обратилось к различным политическим силам с предложением учесть предыдущие ошибки и объединиться на будущих местных выборах. Это сегодня актуально, как никогда", - сказал народный депутат.

Синютка добавил, что в условиях, когда идет наступление на украинский язык и культуру, происходят уступки России и начинаются политические репрессии - проукраинским силам нужно объединяться, а не враждовать.

Напомним, что в четверг, 11 июня, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата. В 2007 году музыкант уже становился нардепом от политической силы "Наша Украина - Народная самооборона", но через год сложил полномочия.

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