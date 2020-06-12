 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvApple и Microsoft стали первыми компаниями с рыночной капитализацией более $1,5 трлн

Apple и Microsoft стали первыми компаниями с рыночной капитализацией более $1,5 трлн


фото: reuters
Рыночная капитализация американских ТехноГигант Apple и Microsoft впервые превысила $1,5 трлн на фоне роста стоимости акций американских технологических компаний

Об этом сообщает DailyComm .

Согласно данным биржи Nasdaq 10 июня, курс котировок Apple составил $352,84, что на 2,57% больше, чем днем ранее. На электронных торгах ценные бумаги подешевели на 0,52%, а капитализация достигла $1,53 трлн.

Цена акций Microsoft на момент окончания основных торгов выросла на 3,71%, до $ 196,84, что привело к росту капитализации до более чем $1,5 трлн. Правда, на дополнительных торгах котировки просели на 0,8%, и капитализация упала ниже $1,5 трлн.

В ходе торгов также подорожали акции Amazon и Alphabet, их капитализация составляет около $1,32 трлн и $1 трлн соответственно.

Подорожание акций указанных компаний происходит на фоне рекордного роста индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq, который еще во вторник, 9 июня, впервые преодолел психологическую отметку в 10000 пунктов, а в среду достигал уже 10 086,89 пункта.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

больше новостей

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать