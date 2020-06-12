Apple и Microsoft стали первыми компаниями с рыночной капитализацией более $1,5 трлн

12 июня, 2020, 14:14

Рыночная капитализация американских ТехноГигант Apple и Microsoft впервые превысила $1,5 трлн на фоне роста стоимости акций американских технологических компаний

Об этом сообщает DailyComm .

Согласно данным биржи Nasdaq 10 июня, курс котировок Apple составил $352,84, что на 2,57% больше, чем днем ранее. На электронных торгах ценные бумаги подешевели на 0,52%, а капитализация достигла $1,53 трлн.

Цена акций Microsoft на момент окончания основных торгов выросла на 3,71%, до $ 196,84, что привело к росту капитализации до более чем $1,5 трлн. Правда, на дополнительных торгах котировки просели на 0,8%, и капитализация упала ниже $1,5 трлн.

В ходе торгов также подорожали акции Amazon и Alphabet, их капитализация составляет около $1,32 трлн и $1 трлн соответственно.

Подорожание акций указанных компаний происходит на фоне рекордного роста индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq, который еще во вторник, 9 июня, впервые преодолел психологическую отметку в 10000 пунктов, а в среду достигал уже 10 086,89 пункта.