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Espreso.tvОбществоАдвокаты Стерненко подали ходатайство о переводе материалов производства с русского языка

Адвокаты Стерненко подали ходатайство о переводе материалов производства с русского языка


фото: Стерненко Сергій
12 июня в Шевченковском суде Киева во время избрания меры пресечения Сергею Стерненко судья Бугиль отклонил ходатайство адвокатов об отводе прокурора

Об этом активист Сергей Стерненко сообщил в Telegram.

"Судья Бугиль отказался отводить предвзятого и необъективного прокурора Бозовуляка", - отметил активист.

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Стерненко заявил, что защита подает ходатайство о переводе материалов уголовного производства с русского языка на государственный.

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