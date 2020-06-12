Адвокаты Стерненко подали ходатайство о переводе материалов производства с русского языка
12 июня, 2020, 20:12
12 июня в Шевченковском суде Киева во время избрания меры пресечения Сергею Стерненко судья Бугиль отклонил ходатайство адвокатов об отводе прокурора
Об этом активист Сергей Стерненко сообщил в Telegram.
"Судья Бугиль отказался отводить предвзятого и необъективного прокурора Бозовуляка", - отметил активист.
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Стерненко заявил, что защита подает ходатайство о переводе материалов уголовного производства с русского языка на государственный.
- Напомним, утром 11 июня полиция пришла к активисту Сергею Стерненко для того, чтобы сообщить о принудительном приводе в Службу безопасности для вручения подозрения по самозащите.
- Полиция перекрыла Аскольдов переулок 3А, где Сергею Стерненко должны вручать подозрение за самозащиту при нападении.
- Стерненко заявил, что ему объявили подозрение в умышленном убийстве.
- Служба безопасности Украины объявила в розыск жителя Одессы Александра Исайкула, подозреваемого в нападении на активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в совершении умышленного убийства
- Адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев.
- 12 июня защиту активиста Сергея Стерненко, которому предъявили подозрение в умышленном убийстве при самообороне, подал на отвод , по словам адвокатов, "ручного прокурора Венедиктовой".
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