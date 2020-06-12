Адвокаты Стерненко подали ходатайство о переводе материалов производства с русского языка

12 июня, 2020, 20:12

12 июня в Шевченковском суде Киева во время избрания меры пресечения Сергею Стерненко судья Бугиль отклонил ходатайство адвокатов об отводе прокурора

Об этом активист Сергей Стерненко сообщил в Telegram.

"Судья Бугиль отказался отводить предвзятого и необъективного прокурора Бозовуляка", - отметил активист.

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Стерненко заявил, что защита подает ходатайство о переводе материалов уголовного производства с русского языка на государственный.

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