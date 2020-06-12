75 млн грн за 2,5 месяца: Офис президента во время кризиса и пандемии не сократил расходов, - расследование

12 июня, 2020, 22:30

Офис президента Украины с начала пандемии коронавируса и введения карантинных мероприятий в стране не сократил расходов

Об этом говорится в новом расследовании "Watchdogs".

Итак, открываем сайт, где публикуются все расходы из госбюджета. Выставляем фильтр от того же 15 марта и до первого июня. Первое, на что обращаем внимание - расходы на питание во время официальных мероприятий и цветы. А еще в последний рабочий день мая (29 мая) Офис Президента расщедрился пятьюдесятью тысячами на сувенирные часы.

За это один-единственный день Банковая только цветов купила на 14 000 гривен! Давайте поищем, для кого были эти цветы.

В этот день Зеленский заслушал министра Авакова о стрельбе в Броварах, встретился с правозащитниками и вручил грамоты четырем послам. Никаких цветов на одном фото с сайта президента в тот день - нет.

Листаем табличку с расходами дальше и встречаем "футляры для госнаград" на 226 000. Это лишь одна проплата, всего на эту прихоть Банковая потратила 564 000, более полумиллиона только на одни футляры! Показательно, что договор на эти прихоти был заключен 6 апреля, в разгар карантина.

Более полумиллиона за футляры? Вам интересно, сколько стоили медальки, которые в этих футлярах должны дарить? Эти расходы в соседнем ряду - 773,6 тысячи гривен ... внимание "окончательный расчет". То есть, платили еще! И все - именно во время действия карантина! Барабанная дробь ... 2 миллиона 681 000!

Мы попросили Монетный двор НБУ показать эти антикризисные ордена и медали, зато получили ссылку на договор, по которому Банковая не стала экономить во время всемирного кризиса. Почти 10 млн грн вместе с бланками только на награды. Только за время карантина.

Офис Зеленского обошелся украинцам в 75 млн гривен за 2,5 месяца

"Власть обращается к бизнесу и говорит: вы должны помочь, дайте средства на закупку масок, костюмов ... И мы сегодня видим, что, оказывается, себя власть ни в чем не ограничивает", - комментирует министр социальной политики (2014-2016 годы ) Павел Розенко.

Еще одна показательная статья расходов - это перелеты. Почти 2 млн грн за время весеннего карантина. Самый дорогой рейс - отправка самолета в Южную Корею за средства медицинской защиты. Обошелся он почти 650 тысяч. Все остальные перелеты - это проверка ремонта дорог, возложение цветов у памятников.

За примерами об ограничениях чиновников во время кризиса, далеко ходить не надо. Павел Розенко работал в правительстве 14-16 лет, когда страна проходила почти тяжелые времена современной истории: аннексию Крыма, войну на Донбассе, обесценивание гривны. Как же себя тогда повели чиновники? Запретили проводить ремонты в это время, закупку дорогостоящей техники, автомобилей, компьютерной техники, мебели, проведение ремонтов в центральных органах власти, прекратили закупку почетных грамот, орденов, медалей. Тогда прекратили и сэкономили, нынешняя же власть - не стала.

Поэтому при официальной зарплате в 22,5 тысячи лично Зеленского, офис гаранта обошелся украинцам в 75 млн гривен за 2,5 месяца.

Времени не хватило рассказать и о печати дипломов, закупке подарочной бумаги и даже "нанесении логотипов" - каждая из этих статей стоила десятки тысяч гривен.

Мы имеем два варианта - либо "зеленая" власть просто не обращает внимания на кризис и на себе экономить не хочет, или Зеленский об этих расходах не в курсе - тогда это еще худший вариант.

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