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Espreso.tvОбщество129 вместо 490: правительство утвердило новый раздел Украины по районам

129 вместо 490: правительство утвердило новый раздел Украины по районам


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров утвердил список 129 районов в Украине, по старому разделению их было 490

Об этом сообщает УП.

"Существующее районное деление было образовано еще в СССР. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне. Например, есть районы, где проживает 5000 человек, и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Большие перекосы в субвенциях, дотациях", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования власти и отсутствия дублирования функций.

В частности, в постановлении предусматривается формирование такого количества районов:

  • АР Крым - 10 районов;
  • Винницкая область - 5 районов;
  • Волынская область - 4 района;
  • Днепропетровская область - 6 районов;
  • Донецкая область - 8 районов;
  • Житомирская область - 4 района;
  • Закарпатская область - 5 районов;
  • Запорожская область - 5 районов;
  • Ивано-Франковская область - 5 районов;
  • Киевская область - 6 районов;
  • Кировоградская область - 4 района;
  • Луганская область- 8 районов;
  • Львовская область - 7 районов;
  • Николаевская область - 4 района;
  • Одесская область - 6 районов;
  • Полтавская область - 4 района;
  • Ривненская область - 4 района:
  • Сумская область - 5 районов;
  • Тернопольская область - 3 района;
  • Харьковская область - 7 районов;
  • Херсонская область - 3 района;
  • Хмельницкая область - 5 районов;
  • Черкасская область - 4 района;
  • Черновицкая область - 3 района;
  • Черниговская область - 4 района.

Кроме того, Кабмин принял решение о формировании ОТГ:

  • В Киевской области ожидается формирование 69 территориальных общин,
  • В Волынской области - 54 ТГ,
  • В Одесской области - 91 ТГ,
  • В Полтавской области 61 ТГ,
  • В Запорожской области - 67 ТГ,
  • В Херсонской области - 49 ТГ,
  • В Тернопольской области - 55 ТГ,
  • В Хмельницкой области - 60 ТГ,
  • В Донецкой области - 66 ТГ,
  • В Житомирской области - 65 ТГ,
  • В Закарпатской области - 64 ТГ,
  • В Черновицкой области - 52 ТГ,
  • В Днепропетровской области - 86 ТГ,
  • В Сумской области - 51 ТГ,
  • В Черниговской области - 57 ТГ,
  • В Харьковской области - 56 ТГ,
  • В Луганской области - 37 ТГ,
  • В Николаевской области - 52 ТГ,
  • В Кировоградской области - 49 ТГ,
  • В Черкасской области - 67 ТГ,
  • В Ивано-Франковской области - 62 ТГ,
  • В Ривненской области - 64 ТГ,
  • В Винницкой области - 63 ТГ,

 

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