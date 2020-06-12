129 вместо 490: правительство утвердило новый раздел Украины по районам

12 июня, 2020, 12:43

Кабинет министров утвердил список 129 районов в Украине, по старому разделению их было 490

Об этом сообщает УП.

"Существующее районное деление было образовано еще в СССР. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне. Например, есть районы, где проживает 5000 человек, и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Большие перекосы в субвенциях, дотациях", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования власти и отсутствия дублирования функций.

В частности, в постановлении предусматривается формирование такого количества районов:

АР Крым - 10 районов;

Винницкая область - 5 районов;

Волынская область - 4 района;

Днепропетровская область - 6 районов;

Донецкая область - 8 районов;

Житомирская область - 4 района;

Закарпатская область - 5 районов;

Запорожская область - 5 районов;

Ивано-Франковская область - 5 районов;

Киевская область - 6 районов;

Кировоградская область - 4 района;

Луганская область- 8 районов;

Львовская область - 7 районов;

Николаевская область - 4 района;

Одесская область - 6 районов;

Полтавская область - 4 района;

Ривненская область - 4 района:

Сумская область - 5 районов;

Тернопольская область - 3 района;

Харьковская область - 7 районов;

Херсонская область - 3 района;

Хмельницкая область - 5 районов;

Черкасская область - 4 района;

Черновицкая область - 3 района;

Черниговская область - 4 района.

Кроме того, Кабмин принял решение о формировании ОТГ: