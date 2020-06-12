129 вместо 490: правительство утвердило новый раздел Украины по районам
12 июня, 2020, 12:43
Кабинет министров утвердил список 129 районов в Украине, по старому разделению их было 490
Об этом сообщает УП.
"Существующее районное деление было образовано еще в СССР. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне. Например, есть районы, где проживает 5000 человек, и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Большие перекосы в субвенциях, дотациях", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования власти и отсутствия дублирования функций.
В частности, в постановлении предусматривается формирование такого количества районов:
- АР Крым - 10 районов;
- Винницкая область - 5 районов;
- Волынская область - 4 района;
- Днепропетровская область - 6 районов;
- Донецкая область - 8 районов;
- Житомирская область - 4 района;
- Закарпатская область - 5 районов;
- Запорожская область - 5 районов;
- Ивано-Франковская область - 5 районов;
- Киевская область - 6 районов;
- Кировоградская область - 4 района;
- Луганская область- 8 районов;
- Львовская область - 7 районов;
- Николаевская область - 4 района;
- Одесская область - 6 районов;
- Полтавская область - 4 района;
- Ривненская область - 4 района:
- Сумская область - 5 районов;
- Тернопольская область - 3 района;
- Харьковская область - 7 районов;
- Херсонская область - 3 района;
- Хмельницкая область - 5 районов;
- Черкасская область - 4 района;
- Черновицкая область - 3 района;
- Черниговская область - 4 района.
Кроме того, Кабмин принял решение о формировании ОТГ:
- В Киевской области ожидается формирование 69 территориальных общин,
- В Волынской области - 54 ТГ,
- В Одесской области - 91 ТГ,
- В Полтавской области 61 ТГ,
- В Запорожской области - 67 ТГ,
- В Херсонской области - 49 ТГ,
- В Тернопольской области - 55 ТГ,
- В Хмельницкой области - 60 ТГ,
- В Донецкой области - 66 ТГ,
- В Житомирской области - 65 ТГ,
- В Закарпатской области - 64 ТГ,
- В Черновицкой области - 52 ТГ,
- В Днепропетровской области - 86 ТГ,
- В Сумской области - 51 ТГ,
- В Черниговской области - 57 ТГ,
- В Харьковской области - 56 ТГ,
- В Луганской области - 37 ТГ,
- В Николаевской области - 52 ТГ,
- В Кировоградской области - 49 ТГ,
- В Черкасской области - 67 ТГ,
- В Ивано-Франковской области - 62 ТГ,
- В Ривненской области - 64 ТГ,
- В Винницкой области - 63 ТГ,
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