Зеленский освободил Шамшура с должности посла во Франции
Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента.
Вадим Омельченко с 2006 года является президентом Института Горшенина, аналитического центра, специализирующегося на социологических исследованиях.
Согласно его биографии на сайте института, Омельченко дважды работал советником спикеров парламента Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Темы, которыми он занимался, в институте - внутренняя политика, выборы и кампании, Донбасс, политика, СМИ, отношения Украина-ЕС.
Шамшур был назначен послом во Франции в 2014 году президентом Петром Порошенко.
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