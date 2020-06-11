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Espreso.tvОбществоЗеленский освободил Шамшура с должности посла во Франции

Зеленский освободил Шамшура с должности посла во Франции

Президент Владимир Зеленский уволил с должности посла во Франции Олега Шамшура и назначил на его место Вадима Омельченко

Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента.

Вадим Омельченко с 2006 года является президентом Института Горшенина, аналитического центра, специализирующегося на социологических исследованиях.

Согласно его биографии на сайте института, Омельченко дважды работал советником спикеров парламента Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Темы, которыми он занимался, в институте - внутренняя политика, выборы и кампании, Донбасс, политика, СМИ, отношения Украина-ЕС.

Шамшур был назначен послом во Франции в 2014 году президентом Петром Порошенко.

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