Из Олимпиады угрожают убрать классический вид спорта, который в программе Игр с 1896 года

11 июня, 2020, 16:37

Из-за коррупционного скандала в международной федерации тяжелой атлетики этот вид спорта могут исключить из программы Олимпийских игр

Об этом сообщает Reuters .

В Международном олимпийском комитете заявили, что тяжелая атлетика может потерять свое место на предстоящих Олимпийских играх, если нынешние расследования в федерации этого вида спорта (IWF) подтвердят факт коррупции.

На прошлой неделе в независимом отчете отмечалось, что IWF страдает от десятилетий коррупции, организованной бывшим президентом Тамашем Аджани. Она заключалась в покупке голосов, сокрытии фактов употребления допинга и похищенных $10,4 млн наличными.

Президент МОК Томас Бах уже заявил, что шокирован этим отчетом.

"Мы глубоко обеспокоены и шокированы этим отчетом и тем, какие масштабы этой деятельности отражены. Мы ясно дали понять, в зависимости от результатов выводов наблюдательной комиссии IWF, что оставляем за собой право на очень далеко идущие меры, включая вопрос об исключении тяжелой атлетике из программы Олимпийских игр", - сказал Бах.

81-летний венгр Тамаш Аджани, бывший член МОК, руководил IWF с середины 1970-х годов, занимая сначала должность генерального секретаря, а затем президента - с 2000 года до своей отставки в апреле 2020 года.

Упоминавшийся отчет на 121-й странице подробно описывает огромные масштабы коррупции в IWF, когда ею руководил Аджани, который использовал "тиранию денег" в качестве своего основного механизма контроля. Расследование установило, что основными источниками этих средств были допинговые штрафы, уплаченные лично Аджани, и снятие наличных в больших суммах со счетов IWF.

Тяжелая атлетика входит в олимпийскую программу с 1896 года. Соревнования по этому виду спорта не проводились на Играх только в 1900, 1908 и 1912 годах.

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