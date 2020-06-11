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Espreso.tvСпортИспанские ультрас снова обозвали украинского футболиста Зозулю нацистом

Испанские ультрас снова обозвали украинского футболиста Зозулю нацистом


фото: Getty Images
Леворадикальные ультрас "Райо Вальекано" перед игрой с "Альбасете" вывесили провокационный баннер и назвали украинского футболиста Романа Зозулю нацистом

Об этом сообщает Sport.ua .

10 июня состоялось доигрывание матча 20-го тура второго дивизиона чемпионата Испании между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете", который был прерван в конце прошлого года из-за беспорядков, устроенных болельщиками мадридского клуба, которые оскорбляли Романа Зозулю за его поддержку украинской армии.

Перед доигрыванием, которое происходило при пустых трибунах, фаны "Райо Вальекано" снова вывесили перед стадионом несколько провокационных баннеров. На одном из них было написано "Зозуля был и остается чертовым нацистом".

Зозуля сыграл за "Альбасете" весь второй тайм, однако не спас свою команду от поражения - 0: 1.

"Альбасете" имеет 35 очков, занимает 18-е место и находится возле зоны вылета.

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