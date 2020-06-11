Возле Павлополя оккупанты ранили украинского военного
11 июня, 2020, 10:23
11 июня российско-оккупационные войска обстреляли силы ООС вблизи Павлополя
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранату над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения.
Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ.
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