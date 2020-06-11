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Espreso.tvОбществоВозле Павлополя оккупанты ранили украинского военного

Возле Павлополя оккупанты ранили украинского военного


фото: pressjfo.news
11 июня российско-оккупационные войска обстреляли силы ООС вблизи Павлополя

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранату над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения.

Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ.

 

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