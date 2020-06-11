Во Львове из-за сильного ливня затопило улицы, не работает электротранспорт

11 июня, 2020, 19:58

Во Львове прошел ливень с градом и грозой - улицы затоплены, в городе пробки

Об этом сообщает "Твой город".

Временно не курсирует электротранспорт на нескольких улицах - упали деревья и оборвали контактные сети.

В пресс-службе горсовета сообщили, что руководители районов ездят по улицам Львова, чтобы отследить последствия непогоды. В городе подсчитали, что непогода повалила около 20 деревьев.