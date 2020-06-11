Во Львове из-за сильного ливня затопило улицы, не работает электротранспорт
11 июня, 2020, 19:58
Во Львове прошел ливень с градом и грозой - улицы затоплены, в городе пробки
Об этом сообщает "Твой город".
Временно не курсирует электротранспорт на нескольких улицах - упали деревья и оборвали контактные сети.
В пресс-службе горсовета сообщили, что руководители районов ездят по улицам Львова, чтобы отследить последствия непогоды. В городе подсчитали, что непогода повалила около 20 деревьев.
майте файні пляцки pic.twitter.com/mpleYm2nRw- невозможно (@your_melanie) June 11, 2020
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