В зоне ООС ранены трое украинских военных, оккупанты потеряли двух боевиков погибшими

11 июня, 2020, 07:25

В среду, 10 июня, российские войска на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещенные Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским позициям неподалеку Павлополя враг дважды вел огонь, выпустив 27 мин калибром 120-мм и 82-мм. Кроме этого противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи населенного пункта Тарамчук агрессор применял БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17, а защитников Авдеевки два раза обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Здесь захватчики применили 120-мм и 82-мм минометы, вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с хутором Вильный российские наемники четыре раза обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Троицкого и Попасной - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов 10 июня двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

Объединенные силы огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов подавили вражескую активность. По данным разведки, 10 июня бойцы ООС уничтожили двух российских оккупантов.

С начала суток 11 июня вооруженные формирования РФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстреляли из снайперского оружия опорные пункты Объединенных сил неподалеку Чармалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил возле Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Новотроицкого.

11 июня по состоянию на 7:00 один украинский военный получил ранение.

В ответ на обстрелы Объединенные силы открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.

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