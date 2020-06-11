В Словакии неизвестный совершил нападение в школе, есть погибшие и раненые

11 июня, 2020, 15:15

В четверг, 11 июня, в словацком городе Врутки на местную школу напал вооруженный ножом 22-летний мужчина

Об этом со ссылкой на полицию передает портал SME .

По имеющимся данным, ворвавшись в учебное заведение, злоумышленник ударил ножом двух взрослых и двух учеников.

Как сообщается, в результате полученных ранений один человек умер. По предварительным данным, речь идет о заместителе директора школы.

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При этом сам нападавший был застрелен прибывшими на место сотрудниками полиции.

Его мотивы пока не установлены, однако, по данным СМИ, ранее он учился в этой же школе.