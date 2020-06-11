В Словакии неизвестный совершил нападение в школе, есть погибшие и раненые
11 июня, 2020, 15:15
В четверг, 11 июня, в словацком городе Врутки на местную школу напал вооруженный ножом 22-летний мужчина
Об этом со ссылкой на полицию передает портал SME .
По имеющимся данным, ворвавшись в учебное заведение, злоумышленник ударил ножом двух взрослых и двух учеников.
Как сообщается, в результате полученных ранений один человек умер. По предварительным данным, речь идет о заместителе директора школы.
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При этом сам нападавший был застрелен прибывшими на место сотрудниками полиции.
Его мотивы пока не установлены, однако, по данным СМИ, ранее он учился в этой же школе.
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