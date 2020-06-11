В Раде назвали вероятную дату открытия кинотеатров

11 июня, 2020, 18:57

В Верховной Раде предварительно определили, что в рамках ослабление карантина открытие кинотеатров в Украине начнется со 2 июля

Об этом сообщил глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко в своем Telegram .

Сушко отметил, что нардепы провели совместную встречу с министром здравоохранения Максимом Степановым, главой Минкульта Александром Ткаченко и представителями кинотеатров.

Сушко сообщил, что из-за нехватки новых лент кинотеатры не открылись 10 июня.

"Из-за нехватки новых лент кинотеатры не были готовы открыться 10 июня. Эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина. Впрочем, воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. К июлю им просто не с чем встречать зрителя", - отметил он.

Сушко отметил, что нардепы дали свои предложения относительно постепенного запуска работы кинотеатров.

"Предварительно определили, что кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля", - добавил он.

Напомним, по состоянию на четверг, 11 июня, в Украине зафиксировано 29 070 случаев заражения COVID-19 , из них 854 - смертельные, 13 141 пациент выздоровел.

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