В Раде хотят присоединить Коцюбинское к Киеву

11 июня, 2020, 12:42

В Верховной Раде предлагают расширить границы города и области за счет пгт. Коцюбинское

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Проектом предлагается изменить границы Киевской области и. Киева, включив территорию пгт Коцюбинское в столицу.

В пояснительной записке указано, что Киевский городской совет обратился в ВР по поводу присоединения Коцюбинского площадью 87 га с учетом того, что поселок не имеет путей автомобильного сообщения с одним населенным пунктом, кроме столицы.

Кроме того, большая часть жилой инфраструктуры пгт. Коцюбинское обеспечивают предприятиями Киева, в частности водоснабжения и отопления.