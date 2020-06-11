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Espreso.tvОбществоВ Раде хотят присоединить Коцюбинское к Киеву

В Раде хотят присоединить Коцюбинское к Киеву


фото: glavcom
В Верховной Раде предлагают расширить границы города и области за счет пгт. Коцюбинское

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Проектом предлагается изменить границы Киевской области и. Киева, включив территорию пгт Коцюбинское в столицу.

В пояснительной записке указано, что Киевский городской совет обратился в ВР по поводу присоединения Коцюбинского площадью 87 га с учетом того, что поселок не имеет путей автомобильного сообщения с одним населенным пунктом, кроме столицы.

Кроме того, большая часть жилой инфраструктуры пгт. Коцюбинское обеспечивают предприятиями Киева, в частности водоснабжения и отопления.

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