В Раде хотят присоединить Коцюбинское к Киеву
11 июня, 2020, 12:42
В Верховной Раде предлагают расширить границы города и области за счет пгт. Коцюбинское
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
Проектом предлагается изменить границы Киевской области и. Киева, включив территорию пгт Коцюбинское в столицу.
В пояснительной записке указано, что Киевский городской совет обратился в ВР по поводу присоединения Коцюбинского площадью 87 га с учетом того, что поселок не имеет путей автомобильного сообщения с одним населенным пунктом, кроме столицы.
Кроме того, большая часть жилой инфраструктуры пгт. Коцюбинское обеспечивают предприятиями Киева, в частности водоснабжения и отопления.
- Жители поселка Коцюбинское Киевской области проголосовали за присоединение в Киев еще в марте 2018 года.
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