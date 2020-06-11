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Espreso.tvОбществоВ некоторых регионах Украины ожидаются шквалы, град и ливни, - ГСЧС

В некоторых регионах Украины ожидаются шквалы, град и ливни, - ГСЧС

В пятницу, 12 июня в некоторых регионах Украины ожидаются значительные дожди и грозы

Об этом предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале .

По данным синоптиков, завтра в западных, южных и Винницкой областях следует ожидать грозы, местами пройдет град и возможные шквалы ветра до 20 метров в секунду.

Кроме того, в регионе Карпат прогнозируют значительные дожди.

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