В некоторых регионах Украины ожидаются шквалы, град и ливни, - ГСЧС

11 июня, 2020, 16:26

В пятницу, 12 июня в некоторых регионах Украины ожидаются значительные дожди и грозы

Об этом предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале .

По данным синоптиков, завтра в западных, южных и Винницкой областях следует ожидать грозы, местами пройдет град и возможные шквалы ветра до 20 метров в секунду.

Кроме того, в регионе Карпат прогнозируют значительные дожди.

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