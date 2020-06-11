В Миграционной службе к третьей годовщине безвиза назвали количество биометрик, оформленных украинцами
Об этом сообщает пресс-служба ГМС.
"За три года безвиза подразделениями Миграционной службы было оформлено более 11,5 млн паспортов гражданина Украины для выезда за границу. В целом же, с момента введения в Украине биометрических загранпаспортов (январь 2015 года) оформлено уже 15 млн таких документов", - говорится в сообщении.
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По данным миграционной службы, за последние месяцы, в связи с введением в Украине карантина, ГМС наблюдала "некоторый спад количества оформленных загранпаспортов, ведь в этот период предоставление данной государственной услуги осуществлялось ГМС только в исключительных случаях".
Однако после ослабления карантинных мероприятий количество желающих оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу снова растет, говорят в миграционной службе.
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