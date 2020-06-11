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Espreso.tvОбществоВ Китае наводнение разрушило тысячи домов, десятки погибших

В Китае наводнение разрушило тысячи домов, десятки погибших


фото: reuters
В южном и центральном Китае произошла масштабное наводнение, 228 тысяч человек были вынуждены искать убежище

Об этом сообщает ABC News .

Предварительный ущерб от затопления оцениваются в более чем 500 млн долларов, стихия разрушила более тысячи домов.

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В провинции Гуанси погибли шесть человек, еще семеро - в провинции Хунань. Несколько человек пропали без вести.

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