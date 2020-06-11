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Espreso.tvОбществоВ Киеве зафиксировали более 90 новых случаев COVID-19, еще 4 человека умерли, - Кличко

В Киеве зафиксировали более 90 новых случаев COVID-19, еще 4 человека умерли, - Кличко


фото: Слово і Діло
В Киеве уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Количество жителей, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 91 человек. Умерли 4 больных.

Заболели 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.

Также подтвердили вирус у 5 медиков. В больницы были госпитализированы 10 человек.

Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя.

 

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