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Espreso.tvОбществоВ Киеве неизвестные напали на мужчину: отобрали $160 тысяч

В Киеве неизвестные напали на мужчину: отобрали $160 тысяч


фото: reuters
В Киеве на бульваре Дружбы Народов, 20, четверо неизвестных совершили разбойное нападение на гражданина

Сообщают Вартови Еспресо .

"Мужчины отобрали $160 тыс. и скрылись. Злоумышленники вооружены", - говорится в сообщении.

В городе объявлен план "Перехват".

Разыскивается автомобиль Ford Mondeo серого цвета.

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