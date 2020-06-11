В Киеве неизвестные напали на мужчину: отобрали $160 тысяч
11 июня, 2020, 18:19
В Киеве на бульваре Дружбы Народов, 20, четверо неизвестных совершили разбойное нападение на гражданина
Сообщают Вартови Еспресо .
"Мужчины отобрали $160 тыс. и скрылись. Злоумышленники вооружены", - говорится в сообщении.
В городе объявлен план "Перехват".
Разыскивается автомобиль Ford Mondeo серого цвета.
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