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Espreso.tvОбществоВ Киеве коронавирус обнаружили в 35 заведениях торговли продуктами

В Киеве коронавирус обнаружили в 35 заведениях торговли продуктами

В Киеве коронавирус зафиксировали в 35 заведениях торговли пищевыми продуктами, к таким местам относятся не только рестораны

Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина.

По его словам, к таким заведениям относятся не только рестораны.

"В ресторанах - случаи среди персонала. В целом это 35 субъектов - операторы рынка, осуществляющие оборот пищевых продуктов. Сюда относятся и магазины, и супермаркеты, и рестораны", - пояснил Рубан.

На сегодня, половина из них прекратила свою деятельность. Некоторые полностью, некоторые частично.

Рубан также рассказал, что во время проверок столичных заведений специалисты Госпотребслужбы фиксируют десятки нарушений карантинных требований.

"Ежедневно проводятся мониторинговые визиты по всем заведениям в ответ на жалобы посетителей, которые поступают на горячую линию. Ежедневно мобильные группы составляют 50-70 протоколов", - отметил чиновник.

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