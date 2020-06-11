В КГГА рассказали о подготовке ко второй волне COVID-19

11 июня, 2020, 11:21

Киев готовится ко второй волне COVID-19: максимально расширяет тестирование и увеличивает коечный фонд, закупает ПЦР-оборудование и медикаменты

Об этом в интервью Укринформу сказала директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург

"Мы готовимся, не останавливаемся, а не успокаиваемся тем, что мы сделали, и мы понимаем, что первая задача - это максимально тестировать киевлян. Киев имеет один из лучших показателей тестирования (при требованиях МЗ к выходу из карантина 12 тестирований на 100 000 населения - показатель Киева в среднем 40-50), но я бы не хотела успокаиваться. Поэтому мы говорим, что первая задача - это максимально тестировать. В ближайшее время будет приобретено еще 10 единиц ПЦР-оборудование, которое поможет тестировать в таком режиме, когда для одного пациента в течение часа иметь результаты ", - сказала она.

Гинзбург также сообщила, что в нескольких взрослых больницах тестирования уже проводят и для своих пациентов, и для медицинских работников, вскоре начнутся тестирования в детской инфекционной больнице.

По словам директора профильного департамента, отремонтировано около 30 аппаратов ИВЛ и благотворно передано в столичные лечебные учреждения 23 аппараты. Она также сообщила, что за средства резервного фонда г. Киева приобретено оборудование на сумму около 60 млн грн, закуплены лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным COVID-19. Это антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты.

Гинзбург также сообщила, что "опорные" для лечения COVID-19 заведения являются клиническими базами для кафедр реанимации вузов имени Шупика, Богомольца, где ученые-клиницисты консультируют больных.

Сейчас четвертая больница уже функционирует как инфекционный госпиталь, а в Александровской - расширенная количество коечного фонда, поэтому в случае необходимости Киев может идти по пути расширения коечного фонда.