В Евросоюзе обвинили Китай и РФ в распространении фейков по поводу коронавируса

11 июня, 2020, 09:45

Евросоюз обвиняет Китай и Россию в осуществлении кампаний по подрыву демократии и улучшению собственного имиджа через распространение фейков о коронавирусе

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвовали в операциях с целенаправленным воздействием и дезинформационными кампаниями вокруг COVID-19 в ЕС, у его соседей и во всем мире", - говорится в документе, который определяет подход к преодолению дезинформации в связи с пандемией.

Россия и Китай "стремятся подорвать демократические дебаты, усилить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж в контексте COVID-19"

Пандемия "показала, что дезинформация... вредит здоровью наших граждан". Это касается, например, утверждения, что мытье рук не помогает предотвратить его распространение.

ЕС высоко оценил Google, Facebook и Twitter, за то, что они удалили миллионы ложных рекламных объявлений и согласились на распространение практики, призванной прекратить распространение дезинформации.

Но вице-президент Европейской комиссии по ценностям и прозрачности Вера Йоурова сказала журналистам, что компании должны ежемесячно предоставлять гораздо более детальные отчеты о действиях, которые они используют для предотвращения распространения фейковых новостей.