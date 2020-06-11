В Евросоюзе обвинили Китай и РФ в распространении фейков по поводу коронавируса
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвовали в операциях с целенаправленным воздействием и дезинформационными кампаниями вокруг COVID-19 в ЕС, у его соседей и во всем мире", - говорится в документе, который определяет подход к преодолению дезинформации в связи с пандемией.
Россия и Китай "стремятся подорвать демократические дебаты, усилить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж в контексте COVID-19"
Пандемия "показала, что дезинформация... вредит здоровью наших граждан". Это касается, например, утверждения, что мытье рук не помогает предотвратить его распространение.
ЕС высоко оценил Google, Facebook и Twitter, за то, что они удалили миллионы ложных рекламных объявлений и согласились на распространение практики, призванной прекратить распространение дезинформации.
Но вице-президент Европейской комиссии по ценностям и прозрачности Вера Йоурова сказала журналистам, что компании должны ежемесячно предоставлять гораздо более детальные отчеты о действиях, которые они используют для предотвращения распространения фейковых новостей.
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