В Беларуси впервые за время эпидемии уменьшился прирост больных COVID-19
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.
"(В Беларуси, - ред.) Зарегистрированы 51 816 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.
Прирост за последние сутки - 750 новых случаев. За последние полтора месяца это рекордно низкий прирост.
По данным Министерства здравоохранения, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 пациента. В то же время выздоровели и выписаны 26 643 пациента. Отмечается, что всего в Беларуси проведено 678 570 тестов.
По состоянию на утро 11 июня в мире в целом подтверждено более 7,47 миллиона случаев коронавируса, включая более чем 419 тыс. летальных, выздоровели почти 3,8 миллиона человек.
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