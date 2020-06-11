В Беларуси впервые за время эпидемии уменьшился прирост больных COVID-19

11 июня, 2020, 18:30

В Беларуси зарегистрировано 51 816 случаев болезни COVID-19

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

"(В Беларуси, - ред.) Зарегистрированы 51 816 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки - 750 новых случаев. За последние полтора месяца это рекордно низкий прирост.

По данным Министерства здравоохранения, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 пациента. В то же время выздоровели и выписаны 26 643 пациента. Отмечается, что всего в Беларуси проведено 678 570 тестов.

По состоянию на утро 11 июня в мире в целом подтверждено более 7,47 миллиона случаев коронавируса, включая более чем 419 тыс. летальных, выздоровели почти 3,8 миллиона человек.