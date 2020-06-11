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Espreso.tvОбществоУкраинский паспорт даст больше, чем тот, который предлагает агрессор, - Гопко про безвиз с ЕС

Украинский паспорт даст больше, чем тот, который предлагает агрессор, - Гопко про безвиз с ЕС


фото: Укрінформ
Экс-народный депутат Анна Гопко рассказала, что украинский паспорт дает больше возможностей, чем тот, что предлагает агрессор

Об этом она сказала во время марафона телеканалов "Прямой", "Еспресо" и "5".

"Молодежь, которая на первом курсе, не понимает той ценности и какой путь прошла Украина, чтобы получить безвиз. Сейчас украинский паспорт - это почти 120 стран мира, 88 - безвиз. И здесь важно еще напомнить украинцам, что ценность украинского паспорта выросла и это важно для людей, которые живут на оккупированных территориях, когда Путин сейчас осуществляет паспортизацию. И поэтому многие должны осознать, что украинский паспорт даст больше, чем тот, который предлагает агрессор", - сказала Гопко.

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