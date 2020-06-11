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Espreso.tvСпортУкраинский нокаутер выложил видео поединка с "Халком"

Украинский нокаутер выложил видео поединка с "Халком"


фото: Instagram
Непобедимый тяжеловес Владислав Сиренко показал, как спаррингует с украинским боксером Игорем Шевадзуцким по прозвищу "Халк"

Ролик Сиренко обнародовал в Instagram.

Сиренко готовится к 14-му бою на профессиональном ринге, который он планирует провести в конце июля. Все свои 13 предыдущих поединков украинец выиграл, 12 побед одержал нокаутом.

В активе Игоря Шевадзуцкого, по прозвищу "Халк", три победы среди профи.

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