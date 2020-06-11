Украинский нокаутер выложил видео поединка с "Халком"
11 июня, 2020, 21:25
Непобедимый тяжеловес Владислав Сиренко показал, как спаррингует с украинским боксером Игорем Шевадзуцким по прозвищу "Халк"
Ролик Сиренко обнародовал в Instagram.
Сиренко готовится к 14-му бою на профессиональном ринге, который он планирует провести в конце июля. Все свои 13 предыдущих поединков украинец выиграл, 12 побед одержал нокаутом.
В активе Игоря Шевадзуцкого, по прозвищу "Халк", три победы среди профи.
- 27 мая стало известно, что Владислав Сиренко планирует провести следующий бой в конце июля в Киеве.
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