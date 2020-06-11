Трое украинок бежали из карантина в Польше, их разыскивает полиция

Об этом сообщает Dziennik.pl .

"Все они работали на одном из предприятий на территории Пшемент. Они оказались на карантине, поскольку у одной из женщин, которая жила вместе с этими женщинами, диагностирован коронавирус", - заявил представитель полиции города Вольштын Войцех Адамчик.

Он назвал действия женщин "крайне безответственными", ведь они также могут быть инфицированными.

Представитель полиции отметил, что за нарушение условий карантина женщинам грозит от шести месяцев до восьми лет заключения.

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