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Espreso.tvОбществоТребуют документов с ОРДЛО: Сенцов рассказал, как освобожденный из плена патриот не может добиться пенсии

Требуют документов с ОРДЛО: Сенцов рассказал, как освобожденный из плена патриот не может добиться пенсии


фото: Facebook.com/oleg.sentsov
Экс-узник Кремля Олег Сенцов рассказал об освобожденном пленнике, который не может получить пенсию

Об этом он написал в Facebook.

"Сизонович Алексей Иванович, 64 года, патриот Украины, житель Луганщины, после начала войны проводил подрывную работу в тылу врага. Был задержан оккупантами, его пытали, вывезли в Россию, где приговорили к 12 годам заключения. Освобожден в рамках обмена пленными 7 сентября прошлого года. За свою деятельность награжден знаком отличия "За службу государству" ", - сообщил Сенцов.

Он сообщил, что господин Алексей не может получить пенсию за бюрократических процессы.

"Его футболят между Минсоцполитики и Пенсионным фондом, требуя подтверждающие документы из оккупированной территории. Конечно, поехать он туда не в состоянии, потому что сразу окажется в подвале боевиков", - подытожил Сенцов.

 

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