Требуют документов с ОРДЛО: Сенцов рассказал, как освобожденный из плена патриот не может добиться пенсии
Об этом он написал в Facebook.
"Сизонович Алексей Иванович, 64 года, патриот Украины, житель Луганщины, после начала войны проводил подрывную работу в тылу врага. Был задержан оккупантами, его пытали, вывезли в Россию, где приговорили к 12 годам заключения. Освобожден в рамках обмена пленными 7 сентября прошлого года. За свою деятельность награжден знаком отличия "За службу государству" ", - сообщил Сенцов.
Он сообщил, что господин Алексей не может получить пенсию за бюрократических процессы.
"Его футболят между Минсоцполитики и Пенсионным фондом, требуя подтверждающие документы из оккупированной территории. Конечно, поехать он туда не в состоянии, потому что сразу окажется в подвале боевиков", - подытожил Сенцов.
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-