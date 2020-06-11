Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы и радикальные левые, власти должны немедленно вернуть контроль
Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.
По его словам, Сиэтл был захвачен террористами, которыми управляют радикальные левые демократы. Они начали "насмехаться" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан. Трамп призвал местные власти урегулировать ситуацию и "вернуть себе свой город сейчас же".
"Если этого не сделаете вы, это сделаю я. Этих уродливых анархистов нужно остановить немедленно", - написал президент.
Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020
Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you do not do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stooped IMMEDIATELY. MOVE FAST!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020
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