Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы и радикальные левые, власти должны немедленно вернуть контроль

11 июня, 2020, 12:58

Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захватили внутренние террористы, управляемые радикальными левыми

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, Сиэтл был захвачен террористами, которыми управляют радикальные левые демократы. Они начали "насмехаться" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан. Трамп призвал местные власти урегулировать ситуацию и "вернуть себе свой город сейчас же".

"Если этого не сделаете вы, это сделаю я. Этих уродливых анархистов нужно остановить немедленно", - написал президент.

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you do not do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stooped IMMEDIATELY. MOVE FAST! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020