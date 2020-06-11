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Espreso.tvОбществоТрамп: Сиэтл захватили внутренние террористы и радикальные левые, власти должны немедленно вернуть контроль

Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы и радикальные левые, власти должны немедленно вернуть контроль


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захватили внутренние террористы, управляемые радикальными левыми

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, Сиэтл был захвачен террористами, которыми управляют радикальные левые демократы. Они начали "насмехаться" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан. Трамп призвал местные власти урегулировать ситуацию и "вернуть себе свой город сейчас же".

"Если этого не сделаете вы, это сделаю я. Этих уродливых анархистов нужно остановить немедленно", - написал президент.

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