Трамп позволил ввести санкции против Международного уголовного суда, которым "может манипулировать Россия"

11 июня, 2020, 18:22

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить санкции против членов Международного уголовного суда, занимающихся расследованием действий американских военных в Афганистане

Как пишет Reuters, Трамп уполномочил госсекретаря Майка Помпео по согласованию с министром финансов Стивеном Мнучином замораживать в США активы сотрудников МУС, участвующих в расследовании, а также запрещать им въезд на территорию США.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что расследование МУС "инициировано организацией с сомнительной репутацией", и обвинил Россию в соучастии.

"У нас есть основания полагать, что на высших уровнях прокуратуры МУС существует коррупция, что ставит под сомнение беспристрастность этого расследования в отношении американских военных. Мы обеспокоены тем, что кто-то может манипулировать МУС, поощряя обвинения против американских военных", - сказал представитель США.

Международный уголовный суд решил расследовать возможные военные преступления, совершенные американскими военнослужащими в Афганистане.

В 2014 году комитет Сената США по разведке обнародовал доклад о пытках, которым подвергались заключенные в секретных тюрьмах по всему миру.

Согласно документу, на базе ЦРУ Солт Пит в Афганистане заключенным запрещали спать по несколько дней, применяли пытки с водой - топили, а также использовали техники "ректального кормления" и "ректальной гиидрации".