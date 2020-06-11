Трамп позволил ввести санкции против Международного уголовного суда, которым "может манипулировать Россия"
Как пишет Reuters, Трамп уполномочил госсекретаря Майка Помпео по согласованию с министром финансов Стивеном Мнучином замораживать в США активы сотрудников МУС, участвующих в расследовании, а также запрещать им въезд на территорию США.
Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что расследование МУС "инициировано организацией с сомнительной репутацией", и обвинил Россию в соучастии.
"У нас есть основания полагать, что на высших уровнях прокуратуры МУС существует коррупция, что ставит под сомнение беспристрастность этого расследования в отношении американских военных. Мы обеспокоены тем, что кто-то может манипулировать МУС, поощряя обвинения против американских военных", - сказал представитель США.
Международный уголовный суд решил расследовать возможные военные преступления, совершенные американскими военнослужащими в Афганистане.
В 2014 году комитет Сената США по разведке обнародовал доклад о пытках, которым подвергались заключенные в секретных тюрьмах по всему миру.
Согласно документу, на базе ЦРУ Солт Пит в Афганистане заключенным запрещали спать по несколько дней, применяли пытки с водой - топили, а также использовали техники "ректального кормления" и "ректальной гиидрации".
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