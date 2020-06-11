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Espreso.tvСпортТайсон отказался от $18 млн за поединок с бойцом MMA

Тайсон отказался от $18 млн за поединок с бойцом MMA


фото: Getty Images
Американский боксер Майк Тайсон отказался от $18 млн, которые ему предлагали за поединок с бразильским бойцом смешанных единоборств Вандерлеем Силвой

Об этом сообщает BJPenn.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон отклонил предложение промоушена Bare Knuckle Fighting Championship подраться с легендой ММА Вандерлеем Силвой.

По информации источника, Тайсону предложили $18 млн за этот бой. Причиной отказа стало то, что Тайсон не хочет выступать в боях без перчаток, на чем специализируется Bare Knuckle Fighting Championship.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боев, 50 побед (44 - нокаутом), 6 поражений.

43-летний Силва выиграл в ММА 35 боев, потерпел 13 поражений и 1 поединок свел вничью.

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